Километры истории. В музее-заповеднике Пушкина проложили туристическую тропу

Пушкинскую тропу проложили в усадьбах в Больших Вяземах и Захарове. Дорога связала два исторических места. Кроме того, там планируют проводить экскурсии.

Так сложилось, что две усадьбы Александра Сергеевича Пушкина разделены Можайским шоссе. Проблему решили изящно.

«Появилась такая идея — создать пешеходную тропу между двумя усадьбами по пересеченной местности. Чтобы сделать и приятную прогулку, но и не подвергать риску — хождениям по магистралям», — рассказал Владимир Сизов, сотрудник музея-заповедника Пушкина.

Сотрудники музея разрабатывали маршрут несколько месяцев. Для этого им понадобилось даже изучить архивные и исторические данные. Ведь именно по этим местам когда-то разгуливал поэт. Такую инициативу поддержали и местные жители.

«Моя мама родилась здесь. Мне очень давно хотелось узнать, что же на той стороне дороги, по которой мы ездим. И здесь у нас все обжито, и мы знакомы с этими местами, а туда мы ни разу не ходили, а здесь представилась такая возможность. Конечно, мы согласились», — поделилась Александра Терехова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Протяженность этой тропы — чуть больше трех километров. В планах у работников музея в ближайшее время облагородить эту зону и проводить экскурсии для туристов. Для этого уже выделен грант за участие в федеральной программе «Культурная мозаика малых городов и сел».

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«Мы хотим обустроить эту тропу. Там будут спуски, какие-то лестницы с перилами, чтобы могли пройти и люди более старшего возраста, и инвалиды могли проехать, мостики сделать и обязательно указатели поставить», — добавил Александр Рязанов, директор музея-заповедника.

Пройти пешком от одной усадьбы до другой и послушать экскурсию может любой желающий. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника.