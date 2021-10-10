Киллиан Мерфи сыграет создателя ядерной бомбы Джулиуса Оппенгеймера

Ирландский актер Киллиан Мерфи подтвердил, что сыграет главную роль в фильме режиссера Кристофера Нолана о создателе американской атомной бомбы Джулиусе Оппенгеймере. Ожидается, что фильм выйдет на экраны 21 июля 2023 года. В производстве фильма примут участие студии Universal и Film Will Bow.

Как сообщило издание Deadline, Universal Pictures получила права на фильм после ожесточенной войны с другими киностудиями. Кинолента расскажет о парадоксах внутреннего мира человека, который должен «рискнуть разрушить мир, чтобы спасти его». Фильм намерены показать по всему миру.

Автором сценария и режиссером будет Кристофер Нолан, продюсерами фильма станут Эмма Томас и Чарльз Ровен. Фильм основан на получившей Пулитцеровскую премию книге Кая Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера».

Снимать кинокартину будут с начала 2022 года на 65-миллиметровой пленке IMAX для обеспечения высочайшего качества изображения.

В конце лета 2021 года была опубликована первая короткометражная работа Кристофера Нолана. На момент съемок «Тарантеллы» ему было 19 лет.