Киану с мамой, Портман в пиджаке с секретом. Красная дорожка церемонии «Оскар»
Сигурни Уивер выбрала для церемонии изумрудное платье, команда фильма «Паразиты» предстала перед публикой в черной классике, черное надела и немецко-американская актриса Зази Битц. Дин Чепмен украсил свой строгий пиджак алой розой.
Киану Ривз пришел на «Оскар» вместе со своей матерью Патрицией Тейлор. Он был одет в черное, она — в белое.
Лаконичен в выборе наряда оказался Хоакин Феникс, один из главных претендентов на статуэтку за лучшую мужскую роль.
Зато Натали Портман решила отдать дань женщинам-режиссерам и пришла в накидке, на которой вышиты их имена.
Марго Робби и Тимоти Шаламе немного подурачились на камеру, демонстрируя свои наряды.
Бри Ларсон надела чрезвычайно женственное платье, оставив на время воинственный образ Капитана Марвел.
Порадовала своей сияющей красотой и Скарлетт Йоханссон.
Роберт Де Ниро пришел на «Оскар» вместе с Аль Пачино.
Непринужденно позировал фотографам импозантный Леонардо Ди Каприо.
А американский режиссер Спайк Ли своим нарядом почтил погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.
Чудо-женщина Галь Гадот пришла в черно-белом наряде.