    10 февраля 2020, 06:10

    Киану с мамой, Портман в пиджаке с секретом. Красная дорожка церемонии «Оскар»

    Александра Ломейко

    В день вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе испортилась погода. Стало не только на удивление прохладно, но и пошли проливные дожди. Однако, звезды все равно показали себя красной дорожке во всей красе.

    Сигурни Уивер выбрала для церемонии изумрудное платье, команда фильма «Паразиты» предстала перед публикой в черной классике, черное надела и немецко-американская актриса Зази Битц. Дин Чепмен украсил свой строгий пиджак алой розой.

    Киану Ривз пришел на «Оскар» вместе со своей матерью Патрицией Тейлор. Он был одет в черное, она — в белое.

    Лаконичен в выборе наряда оказался Хоакин Феникс, один из главных претендентов на статуэтку за лучшую мужскую роль.

    Зато Натали Портман решила отдать дань женщинам-режиссерам и пришла в накидке, на которой вышиты их имена.

    Марго Робби и Тимоти Шаламе немного подурачились на камеру, демонстрируя свои наряды.

    Бри Ларсон надела чрезвычайно женственное платье, оставив на время воинственный образ Капитана Марвел.

    Порадовала своей сияющей красотой и Скарлетт Йоханссон.

    Роберт Де Ниро пришел на «Оскар» вместе с Аль Пачино.

    Непринужденно позировал фотографам импозантный Леонардо Ди Каприо.

    А американский режиссер Спайк Ли своим нарядом почтил погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

    Чудо-женщина Галь Гадот пришла в черно-белом наряде.