Киану с мамой, Портман в пиджаке с секретом. Красная дорожка церемонии «Оскар»

В день вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе испортилась погода. Стало не только на удивление прохладно, но и пошли проливные дожди. Однако, звезды все равно показали себя красной дорожке во всей красе.

Сигурни Уивер выбрала для церемонии изумрудное платье, команда фильма «Паразиты» предстала перед публикой в черной классике, черное надела и немецко-американская актриса Зази Битц. Дин Чепмен украсил свой строгий пиджак алой розой.

Киану Ривз пришел на «Оскар» вместе со своей матерью Патрицией Тейлор. Он был одет в черное, она — в белое.

Лаконичен в выборе наряда оказался Хоакин Феникс, один из главных претендентов на статуэтку за лучшую мужскую роль.

Зато Натали Портман решила отдать дань женщинам-режиссерам и пришла в накидке, на которой вышиты их имена.

Марго Робби и Тимоти Шаламе немного подурачились на камеру, демонстрируя свои наряды.

Бри Ларсон надела чрезвычайно женственное платье, оставив на время воинственный образ Капитана Марвел.

Порадовала своей сияющей красотой и Скарлетт Йоханссон.

Роберт Де Ниро пришел на «Оскар» вместе с Аль Пачино.

Непринужденно позировал фотографам импозантный Леонардо Ди Каприо.

А американский режиссер Спайк Ли своим нарядом почтил погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

Чудо-женщина Галь Гадот пришла в черно-белом наряде.