Киану Ривз выпустит комикс о новом супергерое

Голливудский актер Киану Ривз работает над созданием новой серии комиксов, посвященных приключениям бессмертного полубога. Всего планируется 12 выпусков.

Ривз находится в Берлине в ожидании возобновления съемок четвертой части «Матрицы». И, как он сам признался, часто созванивается с соавтором сценария для комиксов Мэттом Киндтом, сообщает USA Today.

«Мы в восторге от того, что происходит. В истории будут действительно интересные повороты», — признался Киану Ривз.

Комикс будет посвящен герою по имени Берсеркер. Это воин, который живет на земле уже более 80 тысяч лет, он сын бога войны и смертной женщины. Сейчас Берсеркер работает на правительство США, которое пообещало ему раскрыть информацию о его прошлом взамен на подчинение. Внешне воин похож на самого Киану.

Комикс авторства актера поступит в продажу уже в октябре этого года.

Ранее появились кадры из аэропорта Берлина, куда Киану Ривз прилетел со своей возлюбленной Александрой Грант на съемки четвертой части «Матрицы». Также на фото попали другие актеры: Нил Патрик Харрис и Кэрри-Энн Мосс.