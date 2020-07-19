Киану Ривз выпустит комикс о новом супергерое
Ривз находится в Берлине в ожидании возобновления съемок четвертой части «Матрицы». И, как он сам признался, часто созванивается с соавтором сценария для комиксов Мэттом Киндтом, сообщает USA Today.
«Мы в восторге от того, что происходит. В истории будут действительно интересные повороты», — признался Киану Ривз.
Комикс будет посвящен герою по имени Берсеркер. Это воин, который живет на земле уже более 80 тысяч лет, он сын бога войны и смертной женщины. Сейчас Берсеркер работает на правительство США, которое пообещало ему раскрыть информацию о его прошлом взамен на подчинение. Внешне воин похож на самого Киану.
Комикс авторства актера поступит в продажу уже в октябре этого года.
Ранее появились кадры из аэропорта Берлина, куда Киану Ривз прилетел со своей возлюбленной Александрой Грант на съемки четвертой части «Матрицы». Также на фото попали другие актеры: Нил Патрик Харрис и Кэрри-Энн Мосс.