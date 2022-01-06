Киану Ривз включил в список любимых фильмов только один со своим участием

Актер Киану Ривз по просьбе своей партнерши по фильму «Матрица» Керри-Энн Мосс подготовил список из 18 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть. Этот список постоянно обновлялся, но тогда в общее число картин актер включил только одну со своим участием. Об этом сообщил сайт Screenrant.com.

В общем списке картин у Киану Ривза записаны классические «Заводной апельсин» и «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» Стэнли Кубрика, «Семь самураев» Акиры Куросавы, «Амадей» Милоша Формана.

Но также актер оказался любителем фильмов ужасов. Среди них оказались «Зловещие мертвецы» и «Молодой Франкенштейн». Единственной картиной из списка, где снимался сам Ривз, оказался фильм «Неоновый демон» 2016 года.

Как напомнила «Газета.ru», это психологический триллер о том, как молодая девушка покоряет Лос-Анджелес и становится звездой. Тогда она еще не знает, какую цену ей предстоит заплатить за свою мечту. Киану Ривз сыграл в картине эпизодическую роль управляющего отелем, где поселилась приезжая провинциалка.