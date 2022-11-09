Культура 09 ноября 2022, 19:06 Киану Ривз сыграет Джона Уика в спин-оффе «Балерина»

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Актер Киану Ривз исполнит роль Джона Уика в фильме «Балерина», который станет спин-оффом франшизы. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Collider.

По данным издания, съемки фильма уже идут в Праге. Партнером Ривза по съемочной площадке является актриса Ана де Армас, которая также играет главную роль.

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Режиссером проекта стал Лен Уайзман, известный по работе над сериалами «Другой мир», «Люцифер», сценаристом — Шей Хаттен.

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Дата премьеры «Балерины» пока не известна.