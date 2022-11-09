09 ноября 2022, 19:06
Киану Ривз сыграет Джона Уика в спин-оффе «Балерина»
Актер Киану Ривз исполнит роль Джона Уика в фильме «Балерина», который станет спин-оффом франшизы. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Collider.
По данным издания, съемки фильма уже идут в Праге. Партнером Ривза по съемочной площадке является актриса Ана де Армас, которая также играет главную роль.
Реклама
Режиссером проекта стал Лен Уайзман, известный по работе над сериалами «Другой мир», «Люцифер», сценаристом — Шей Хаттен.
Реклама
Дата премьеры «Балерины» пока не известна.
Кино
Реклама
Реклама