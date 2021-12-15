Киану Ривз назвал роль своей мечты, в которой ему отказали

Киану Ривз в последнее время часто возвращается к знаковым ролям его актерской карьеры — от Нео из «Матрицы» до Теда в «Билл и Тед». Но одна роль, о которой он отчаянно мечтает, ему, похоже, не светит. Актер признался, что хотел бы снова сыграть Джона Константина.

Выступая на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», Ривз рассказал, что предлагал голливудским продюсерам и кинокомпаниям снять вторую часть кинокомикса — но ему наотрез отказали.

«Я хотел бы снова сыграть Джона Константина из фильма «Константин». Я пытался запустить второй фильм, но Голливуд не проявил интереса. Я пытался, Стивен», — с грустью отметил актер.

Джон Константин — экзорцист из вселенной по комиксам DC-Vertigo и член темной Лиги Справедливости. Константин в комиксах сталкивается со сверхъестественными угрозами, с которыми не справляется обычная Лига Справедливости. В фильме он встречает самого Дьявола, который готов забрать его в преисподнюю.