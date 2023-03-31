Культура 31 марта 2023, 02:35 Кеосаян рассказал о появлении великих фильмов о СВО после победы России Кеосаян: великие фильмы о событиях в Донбассе снимут после победы России в спецоперации РИА «Новости»

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Великие фильмы о спецоперации по защите Донбасса начнут снимать, когда Россия победит в конфликте с Украиной. Об этом режиссер Тигран Кеосаян заявил в эфире YouTube-шоу «Дайте сказать».

По словам Кеосаяна, на данный момент у него не возникает желания снимать фильмы о спецоперации, поскольку он серьезно относится к индустрии кино. Режиссер уверен, что великие ленты об СВО появятся только после победы России.

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«Сейчас нужны духоподъемные, объединяющие вещи. Чтобы слесарь и академик, режиссер и вахтер не чувствовали себя разными сегментами общества», — отметил он.

В качестве примера Кеосаян привел такие фильмы как «Летят журавли», «Отец солдата» и «В бой идут одни старики», которые сняли после Великой Отечественной войны. Они навсегда остались в памяти у людей.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь документалистам в создании фильмов о героях СВО. Ведомство будет помогать военным документалистам в создании кинолент о подвигах героев специальной операции на Украине.