Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале про пандемию

Сериал будет состоять из пяти эпизодов. На экране покажут события первой половины 2020 года — с момента выявления первого случая коронавируса в королевстве до госпитализации с COVID-19 самого Джонсона и рождения его сына Уилфрида Лоури Николаса 29 апреля.

Сюжет будет строиться на историях людей, которые работают в канцелярии премьера, министерстве здравоохранения и в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Британии. Также в основу работы лягут рассказы врачей и сотрудников домов престарелых по всей стране.

Режиссер проекта — Майкл Уинтерботтом, известный по фильмам «В этом мире» и «Дорога на Гуантанамо». Сценарий напишут Уинтерботтом и Кирон Куирк. Последнего зрители знают по комедийному сериалу «Куку».

«Первая волна пандемии коронавируса останется в нашей памяти навсегда. Это время, когда вся страна в едином порыве стала бороться с невидимым врагом. Это время, когда мы осознали истинную значимость единства», — сказал Уинтерботтом.

Съемки сериала стартуют в 2021 году. Премьера запланирована на осень 2022-го. Проект покажут на каналах британской медиакомпании Sky.