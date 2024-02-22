Культура 22 февраля 2024, 11:56 Кемеровский горсовет анонсировал установку памятника в честь императора Александра III

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Памятник в честь императора Александра III появится в Кемерове. Об этом сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на данные депутатов горсовета.

Замглавы города по социальным вопросам Олег Коваленко отметил, что автором скульптуры станет художник-монументалист Зураб Церетели.

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Объект установят в 2024 году на территории возле Храма прихода Воскресения Христова, который расположен на Притомском проспекте, добавил RT.