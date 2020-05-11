Кэмерон рассказал об удаленной работе над «Аватарами»

Режиссер Джеймс Кэмерон подтвердил, что производство сиквелов «Аватара» приостановили из-за пандемии коронавируса незадолго до старта очередного этапа съемок в Новой Зеландии. Однако, над картинами все еще работают удаленно, если это позволяет ситуация.

По словам постановщика, он собирался вылетать на съемки в Новую Зеландию, когда началась пандемия. Но из-за коронавируса работа над проектами почти полностью остановилась, отметил Кэмерон в разговоре с журналом Empire.

Но он рассказал, что над сиквелами продолжают трудиться удаленно, если ситуация позволяет. «Аватарами» сейчас занимаются художники по визуальным эффектам и сам режиссер. В частности, Кэмерон монтирует уже готовый материал. Несмотря на это, уже сейчас карантин серьезно повлиял на рабочий процесс.

«Все сотрудники Weta Digital и Lightstorm работают на дому — настолько, насколько это вообще возможно. Но я свои обязанности должен выполнять на площадке, в павильонах, управлять виртуальными камерами и многим другим. Так что я, конечно, могу кое-что смонтировать, но ситуация в целом не самая хорошая», — поделился Кэмерон.

Но режиссер верит, что во многом ему удастся вернуться к работе в ближайшее время. В зарубежных СМИ ранее сообщили, что власти Новой Зеландии постепенно возобновляют в стране кинопроизводство, поэтому съемки сиквелов продолжатся, как только команда сможет прилететь на место.

По мнению Кэмерона, если все сложится удачно, то дата релиза «Аватара 2» не отложится. Пока что старт проката еще запланирован на 17 декабря 2021 года.

Кэмерон рассказал, что в Новой Зеландии довольно успешно контролируют распространение вируса.

«Так что еще есть хороший шанс, что наши съемки отложат только на пару месяцев, и мы успеем закончить их вовремя. И это хорошие новости», — отметил режиссер.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте серии «Аватар» появились несколько снимков со съемочной площадки. Скорее всего, фотографии были сделаны еще задолго до начала карантина.