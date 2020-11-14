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    14 ноября 2020, 10:51

    «Каждое его появление — взрыв эмоций». Калягин рассказал об отношении Джигарханяна к театру

    Алена Макаренко, Василиса Андреева

    Актер Армен Джигарханян знал театр «от и до» и «не мог дышатьбез него»». Все любили артиста и ждали его появления на сцене, сказал «360» актер Александр Калягин.
    «Каждое его появление — взрыв эмоций». Калягин рассказал об отношении Джигарханяна к театру

    «Это человек, знающий театр насквозь. Он к жизни относился как к театру, к театру относился как к жизни, без него он не мог дышать», — отметил Калягин.

    Каждое его появление — взрыв эмоций

    Александр Калягинактер, режиссер..

    Председатель союза театральных деятелей всегда восхищался печальным юмором Джигарханяна. Порой он смеялся над шутками до слез. При этом понимал, что это не умно или остроумно, а это «про тебя, про нас».

    «Юмор, когда от него становится, с одной стороны, прекрасно, а с другой — тебя ошеломляет, что он все это понимает и говорит с необычайной болью в сердце», — добавил Калягин.

    Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Народный артист СССР снялся более чем в 300 фильмах, среди них «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».

    Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Джигарханяна огромной невосполнимой утратой, писало ИА Nation News. Актер для многих был покровителем и негласным учителем. Немоляева благодарна судьбе за встречу с Джигарханяном.