Актер Армен Джигарханян знал театр «от и до» и «не мог дышатьбез него»». Все любили артиста и ждали его появления на сцене, сказал «360» актер Александр Калягин.

«Это человек, знающий театр насквозь. Он к жизни относился как к театру, к театру относился как к жизни, без него он не мог дышать», — отметил Калягин.

Каждое его появление — взрыв эмоций Александр Калягин актер, режиссер..

Председатель союза театральных деятелей всегда восхищался печальным юмором Джигарханяна. Порой он смеялся над шутками до слез. При этом понимал, что это не умно или остроумно, а это «про тебя, про нас».

«Юмор, когда от него становится, с одной стороны, прекрасно, а с другой — тебя ошеломляет, что он все это понимает и говорит с необычайной болью в сердце», — добавил Калягин.

Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Народный артист СССР снялся более чем в 300 фильмах, среди них «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».

Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Джигарханяна огромной невосполнимой утратой, писало ИА Nation News. Актер для многих был покровителем и негласным учителем. Немоляева благодарна судьбе за встречу с Джигарханяном.