«Каждое его появление — взрыв эмоций». Калягин рассказал об отношении Джигарханяна к театру
«Это человек, знающий театр насквозь. Он к жизни относился как к театру, к театру относился как к жизни, без него он не мог дышать», — отметил Калягин.
Каждое его появление — взрыв эмоций
Председатель союза театральных деятелей всегда восхищался печальным юмором Джигарханяна. Порой он смеялся над шутками до слез. При этом понимал, что это не умно или остроумно, а это «про тебя, про нас».
«Юмор, когда от него становится, с одной стороны, прекрасно, а с другой — тебя ошеломляет, что он все это понимает и говорит с необычайной болью в сердце», — добавил Калягин.
Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Народный артист СССР снялся более чем в 300 фильмах, среди них «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».
Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Джигарханяна огромной невосполнимой утратой, писало ИА Nation News. Актер для многих был покровителем и негласным учителем. Немоляева благодарна судьбе за встречу с Джигарханяном.