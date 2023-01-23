Культура 23 января 2023, 05:09 Кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» перевалили за $2 млрд CNBC: кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» перевалили за $2 млрд Википедия

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Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрал в кинотеатрах уже более двух миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Лента вышла в прокат в декабре 2022 года. За это время она собрала в США 598 миллионов долларов. В других странах фильм заработал около 1,42 миллиарда долларов.

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Работа режиссера Джеймса Кэмерона стала продолжением фильма «Аватар» 2009 года. Сюжет разворачивается на планете Пандора вокруг семьи Джейка Салли. Ему предстоит защитить своих близких и приютившее его родных племя от вооруженных землях. Главные роли сыграли актеры Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

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В российском кинопрокате сейчас бьет все рекорды семейный фильм «Чебурашка». Его кассовые сборы уже превысили пять миллиардов рублей. По общим сборам лента даже обошла первую часть «Аватара». Каждый день в России проходит более 10 тысяч сеансов с показами «Чебурашки».

Тем временем на Украине Чебурашку назвали «оккупантом». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, подобное является абсурдом.