Каскадер сравнил зарплаты на съемках в России и в Голливуде

Российский каскадер, актер и постановщик трюков Алан Диамбеков в разговоре с «Ридусом» рассказал о разнице зарплат на съемках в России и в Голливуде. Самому ему довелось поработать и там, и там.

В 90-х годах Диамбеков переехал из России в США, где работал дублером Джонни Деппа и Антонио Бандераса, а один раз даже давал урок фехтования Анджелине Джоли. Несмотря на успех, позднее каскадер вернулся в Россию по личным обстоятельствам. По его словам, работать в России сложнее, поскольку актерам и каскадерам платят меньше, а в киноиндустрии процветает кумовство.

«В Голливуде, когда меня приглашали на площадку просто ознакомиться с локацией, просто поговорить о том, как будут проходить съемки, мой день присутствия на площадке, даже без выполнения трюков, оплачивался в размере 750 долларов (около 54,5 тысячи рублей — прим. ред.). Это я просто приехал и ничего не делал. 750 долларов — базовая ставка. Далее идет куча надбавок за сами трюки. Доплачивают за дым на площадке, за работу в гриме, за костюм, за все. Не говоря уже о сложности и рисках выполнения самих сцен», — рассказал Диамбеков.

В России минимальная ставка каскадеров и актеров сама по себе гораздо ниже. Ситуация осложняется тем, что организаторы часто находят лазейки, чтобы платить артистам еще меньше.

«Например, какая-то несложная драка в кадре, нужно присутствие каскадера на площадке. Минимальная ставка за съемочный день должна быть 12 тысяч рублей, ниже нее мы опускаться не имеем права. Хотя многие это делают, потому что звонит продюсер и говорит: „Дорогой, мы с тобой отработали несколько картин, ты такой классный-крутой, но нет денег у нас сейчас, но нужно это сделать“. Естественно, некоторые соглашаются, за 10 тысяч рублей работают, даже еще ниже уходят — за семь тысяч. Это я говорю о легких трюках. Такая же тенденция существует со сложными трюками», — поделился каскадер.