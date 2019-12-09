Каскадер Массарский оценил работу создателей фильма «Ржев»

«Для меня, как для того, кто видел эту войну, „Ржев“ — это глубокий и серьезный фильм. Он сделан на очень высоком уровне. Великолепно показана грязь войны, без всякого шапкозакидательства. Все сделано очень серьезно», — поделился впечатлениями Массарский.

Каскадер признался, что очень ждал этот фильм. Ради просмотра они с женой даже согласились сесть на разных рядах в кинозале: почти все билеты уже успели раскупить.

Массарский отметил, что «Ржев» важен для современного общества, для большей части которого война — часть истории, а не личный опыт.

«Фильм вызывает очень серьезные и глубокие переживания. Если смотреть с точки зрения чистоплюйства, то показанная грязь войны может кого-то покоробить, но те, кто прошли через это, считают по-другому. Такова правда войны», — процитировала его «Свободная пресса».

Как профессионал, ставивший сражения в различных фильмах, Массарский высоко оценил батальные сцены «Ржева», а также работу пиротехников и каскадеров.

«Очень хорошо прописаны характеры. Конечно, прекрасно сыграл командир роты, и этот интеллигент, который волею судьбы попал в политруки, и все остальные: колхозники, бандит-налетчик и другие. В результате все они связаны единой судьбой этого короткого эпизода войны. Войны, которая всех уровняла», — рассказал каскадер.

Он также подчеркнул важность благотворительной акции: средства от реализации фильма направят на поддержку ветеранов.

Военная драма «Ржев» вышла на экраны 5 декабря. За первые выходные в прокате фильм принес 40,5 миллиона рублей и вошел в пятерку лидеров проката недели. Сообщается, что премьеру посетили несколько тысяч человек.