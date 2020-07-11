Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов

Предыдущий рекорд был побит в прошлом году — тогда за игру заплатили 100 150 долларов. По словам коллекционера игр и журналиста Криса Колера, это самая дорогая видеоигра за всю историю.

Уточняется, что картридж для приставки Nintendo Entertainment System (NES) находится в практически идеальном состоянии и был продан в запечатанной пластиковой упаковке.

Кроме того, эта версия — самая первая в серии игр Super Mario Bros. для оригинальной консоли NES. И именно в ней впервые появляется главный злодей Боузер.

Ранее стало известно, что видеоигру This War of Mine могут включить в список для внеклассного чтения по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Симулятор выживания во время гражданских войн планируют внести в школьную программу в следующем году. Руководитель 18 июня посетит польскую студию разработчиков 11 bit studios, чтобы встретиться с авторами игры и договориться обо всех деталях сотрудничества.