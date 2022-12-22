Культура 22 декабря 2022, 03:56 Картины российских режиссеров не попали в шорт-лист «Оскара» Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на «Оскар» в 10 категориях РИА «Новости»

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Озвучен шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях. Кандидатов представила американская академия киноискусств на своем сайте.

В перечень возможных номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 фильмов. Среди них такие работы, как «Все, что дышит», «Вся красота и кровопролитие», «Потомок», «Движение Джейн», «Вулкан любви», «Дэвид Боуи: Moonage Daydream», а также другие киноленты.

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В шорт-листе в категории «Лучший иностранный фильм» также представлены 15 картин, среди которых «Аргентина», «Близко», «Корсаж», «Сент-Омер» и другие. При этом российские режиссеры со своими картинами туда не попали.

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Названы и претенденты на премию в категориях «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший звук», «Лучшая песня», «Лучший грим и прически», «Лучшая музыка», а также «Лучшие визуальные эффекты».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. Заветные статуэтки победители в номинациях получат на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим в третий раз станет американский комик и Джимми Киммел. Номинантов на «Оскар» объявят 24 января в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз.