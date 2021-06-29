Картины Пикассо и Мондриана, украденные 9 лет назад, нашли в Греции

В Греции правоохранительные органы обнаружили две картины, украденные из Картинной галереи Афин в 2012 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на греческое издание «Прото тема».

В январе 2012 года злоумышленники отключили сигнализацию в картинной галерее, взломали дверь и украли картину «Голова женщины» Пабло Пикассо, написанную в 1939 году и подаренную галерее самим художником, и картину «Ветряная мельница» Пита Мондриана, написанную в 1905 году, а также эскиз итальянского художника Гульельмо Каччей (Монкальво).

Украденные картины представляют огромную ценность. Тогда к расследованию преступления подключили греческую службу безопасности, но найти пропавшие полотна не удалось.

Теперь же картины «Голова женщины» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана нашлись в тайнике в небольшом греческом городе Кератея. Полиция задержала 49-летнего грека, подозреваемого в совершении преступления. Предполагается, что мужчина собирался провезти картины через границу и продать их на черном рынке, написало ИА НСН.