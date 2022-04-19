Картины Кандинского и Малевича будут отправлены из Сеула в Россию

Пресс-атташе посольства РФ в Сеуле Ольга Глотова рассказала, что картины, которые принимали участие в корейской выставке «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», будут возвращены в Россию. Об этом написал ТАСС.

Для проверки состояния полотен в Сеул прибыли сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

«Согласно принятым стандартам логистики культурных ценностей, конкретные маршруты и сроки перемещения предметов искусства не разглашаются», — процитировало РИА ФАН слова Глотовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за отсутствия рейсов из Южной Кореи в Россию экспонаты не получается вернуть в страну. Однако эта информация не подтвердилась.