Культура 23 августа 2023, 17:36 Картины из Таганрогского музея прибыли в Петербург на реставрацию

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Картины из Таганрогского художественного музея, пострадавшие в конце июля этого года от теракта, прибыли в Петербург на реставрацию. Об этом сообщил ОТР.

Заниматься картинами будут специалисты Русского музея. Им предстоит реконструировать 22 полотна, среди которых — произведения Рериха, Коровина и эскизы Серова.

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Реставрационные работы займут около года. Перед тем, как вернуть произведения искусства в Таганрог, в городе на Неве проведут специальную выставку.