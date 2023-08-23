23 августа 2023, 17:36
Картины из Таганрогского музея прибыли в Петербург на реставрацию
Картины из Таганрогского художественного музея, пострадавшие в конце июля этого года от теракта, прибыли в Петербург на реставрацию. Об этом сообщил ОТР.
Заниматься картинами будут специалисты Русского музея. Им предстоит реконструировать 22 полотна, среди которых — произведения Рериха, Коровина и эскизы Серова.
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Реставрационные работы займут около года. Перед тем, как вернуть произведения искусства в Таганрог, в городе на Неве проведут специальную выставку.
Санкт-Петербург
Картины
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