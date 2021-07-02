Картины Айвазовского впервые покажут в Севастополе

В Севастополе впервые пройдет выставка Ивана Айвазовского. Картины самого известного русского мариниста представят жителям города в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя, написал «Новый Севастополь».

Иван Айвазовский — русский художник-маринист армянского происхождения с мировым именем. Художник провел в Крыму несколько лет своей жизни, там им были написаны многие знаменитые пейзажи.

Экспозиция будет разделена на три зала. В первом зале посетители узнают биографию художника и увидят картины, написанные им в Крыму. Вторая зона расскажет о связи Айвазовского с военно-морским флотом. Третий зал будет посвящен участию художника в первой обороне Севастополя.

Выставка организована Феодосийской картинной галереей имени Айвазовского и Российской государственной художественной галереей при поддержке правительства Севастополя и международного аэропорта Симферополя имени Айвазовского.

Экспозиция будет выставляться в культурно выставочном центре с 5 июля по 31 октября.