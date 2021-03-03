Картину Тициана обнаружили в провинциальной английской церкви

В Великобритании нашли утерянную картину итальянского художника Тициана. Она более ста лет висела в приходской церкви в английском городе Ледбери.

Картину с изображением сцены Тайной вечери обнаружил искусствовед и реставратор Рональд Мур, сообщило издание Daily Mail.

Он приехал в церковь, чтобы восстановить копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, написанную в XIX веке. Однако ему приглянулась другая картина. Она висела в дальнем углу и была сильно выцветшей.

«Изображение висело на высоте трех метров. Чтобы его увидеть, нужно было встать на лестницу», — рассказал Мур.

Он изучал полотно более трех лет. В результате Мур нашел доказательства того, что картина была написана в XVI веке в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения Тициана. Мур снял с картины несколько слоев выцветшего лака и нашел «автограф» Тициана — автопортрет художника в образе одного из апостолов. Искусствовед предположил, что лицо Тициана мог добавить на полотно его сын и ученик Горацио Вечелли. Также под слоем краски реставратор нашел подпись Тициана.

Реставратор нашел письмо коллекционера Джона Скиппе от 1775 года, где он пишет, что купил «наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана» в венецианском монастыре. В 1909 году потомок Скиппе подарил картину церкви.