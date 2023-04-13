Культура 13 апреля 2023, 18:30 Картину Шагала «Воскрешение» продадут на аукционе

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Редкую картину художника Марка Шагала «Воскрешение» выставили на онлайн-аукцион в Москве. Начальная стоимость работы — два миллиона долларов. Данная сумма равняется примерно 160 миллионам рублей. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Полотно является предварительным вариантом масштабного полутораметрового полотна, которое сейчас находится в Центре Жоржа Помпиду в Париже.

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Помимо картины Шагала, на торгах «Первые имена» представили 31 работу. Там можно найти произведения Ивана Айвазовского и Исаака Левитана.