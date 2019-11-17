Картину Шагала продали на аукционе за 10 млн

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Редкие полотна, трогающие душу. Выставка Шагала открылась в подмосковном музее «Новый Иерусалим» Подробнее

Подлинность художественного произведения 1926 года подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.

Начальная цена лота была один рубль. Заочные ставки можно было делать до начала аукциона.

«У нас на живопись, графику и декоративно-прикладное искусство уже 2,5 года все старты — один рубль. Конечно, аукцион непредсказуемое действо. Насколько я знаю, Шагала такого уровня ни разу не было», — рассказал глава «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Ранее Бурмистров предполагал, что картину удастся продать на торгах за 10-15 миллионов рублей.

Шагал написал картину во время работы над иллюстрациями к басням французского писателя Жан де Лафонтена. Тогда художник жил несколько месяцев в местечке Оверни около озера Шамбон. Из окна живописец видел церковь, поэтому она часто появлялась на его полотнах.

Голливудский сценарист и режиссер Жан Негулеско первым приобрел полотно для своей коллекции живописи. После его смерти в 1993 году наследники начали постепенно распродавать собрание.