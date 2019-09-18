Картину Саврасова из химкинской галереи представят на выставке в Истре

Картина «Липы у реки» пейзажиста Алексея Саврасова отправилась из Химок в Истру, где будет представлена на масштабной выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». К путешествию полотно готовила целая бригада специалистов.

26 лет назад открылась галерея имени Сергея Горшина. Ученый занимался изучением и защитой леса, а также всю жизнь коллекционировал живопись. 60 работ он подарил Третьяковке. Но большая часть собрания — 203 картины — оказалась в Химках.

«В галерее Горшина две картины Саврасова: «Зимний вечер» и «Липы у реки». И ни одна из них, еще ни разу не выезжала из стен этого музея с момента его открытия. А заработал он в 1993 году. И вот впервые пейзаж «Липы у реки» отправился в путешествие в истринский музей «Новый Иерусалим».

Эти полотна не так известны широкой публике как, например, легендарные саврасовские «Грачи». Но они также принадлежат кисти великого живописца. Сколько могут стоить произведения — точно неизвестно. Специалисты просто называют их бесценными.

Перед отправкой в Истру картину тщательно осматривают и заворачивают в три слоя. Сначала стекло закрепляют специальным скотчем, затем микалентной бумагой. Она не имеет в своем составе кислоты, а значит, безвредна для полотна. А после воздушно-пузырьковой пленкой. Последний слой защиты — специальный короб с поролоном внутри.

Источник фото: телеканал «360»

Экспозицию выставки «Цвет. Шедевры Подмосковья» пополнит не только эта картина, но и экспонаты из музея-усадьбы «Архангельское». Как будет оформлено пространство и сама экспозиция — пока тайна.

«Здесь действительно будут самые топовые, эталонные вещи. Поэтому мы сохраним интригу, для того, чтобы было очень приятно прийти и открывать для себя произведения искусства здесь — на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», — сказала куратор выставки Жанна Алейникова.

Источник фото: телеканал «360»

Айвазовский, Шишкин, Саврасов, Поленов и другие гении. 90 лучших картин из одиннадцати подмосковных музеев — такого еще не было. Искусствоведы уже называют эту выставку главным культурным событием года. Она откроется 28 сентября.