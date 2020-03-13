Картину Сальвадора Дали нашли в американской комиссионке

В США в магазине подержанных вещей обнаружили подлинную акварель Сальвадора Дали. Продавщица Венди Хокинс заметила работу с подписью художника среди многих других, разложенных на полу для оценки.

Обычно комиссионный магазин в городе Китти-Хок (штат Северная Каролина) продает произведения искусства по 10–50 долларов, отметил Smithsonian Magazine. Женщина отнесла находку экспертам в ближайшую арт-галерею.

Там пришли к выводу, что акварель написал Сальвадор Дали, когда работал над иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте Алигьери. На картине изображены два персонажа — в зелено-голубом и красном одеянии.

Дали начал работу над циклом иллюстраций в конце 1950-х годов по заказу Национальной библиотеки Италии. Всего ему заказали сто произведений, однако затем отказались от услуг испанского художника. Критики считали, что работу должен выполнить итальянский живописец.

Найденную работу продали за 1200 долларов (88 тысяч рублей). Эти деньги решили направить на помощь жертвам домашнего насилия.