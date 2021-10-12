Картину с Борисовым в главной роли выдвинут на «Оскар»

Фильм «Купе № 6», режиссером которого стал Юхо Куосманен, номинировали на премию «Оскар» от Финляндии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на финское издание Länsi-Suomi.

Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Главные роли в фильме исполнили российские актеры Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Съемки работы проходили под Санкт-Петербургом, в Оленегорске, Териберке и Мурманске.

Сюжет рассказывает о финской студентке Лоре (ее роль исполнила Сейди Хаарла), которая знакомится в купе поезда с шахтером из России Вадимом (Юра Борисов). Постепенно между ними завязываются близкие отношения.

Министерство культуры России спонсировало съемки фильма. Кроме того, в работе над фильмом принимали участие Германия и Эстония. Продюсерами выступили Сергей Сельянов и Наталия Дрозд-Макан.

«Этот фильм — совершенно народная история в духе „Вокзала для двоих“: вот два совершенно разных человека, вот они вынужденно оказались в одном пространстве, и вот их сердца становятся все ближе друг к другу. Говорят герои по-русски, пьют они русские спиртные напитки и влюбляются друг в друга тоже совершенно по-русски, страстно, абсурдно, трагикомично», — рассказал кандидата филологических наук Сергей Сычев.