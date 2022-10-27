Картину Рубенса «Саломея» продадут в ходе аукциона Sotheby’s | 360°

27 октября 2022, 01:36
Картину Рубенса «Саломея» продадут в ходе аукциона Sotheby’s
Картину «Саломея», написанную Питером Рубенсом, продадут на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
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Начальная стоимость полотна составит 25-35 миллионов долларов. До 1998 эксперты предполагали, что картина является утерянной. Она является одним из величайших произведений эпохи барокко, которые принадлежали Рэйчел Дэвидсон и Марку Фишу. Всего на аукционе представят 10 работ из их коллекции.
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