Картину Рубенса «Саломея» продадут в ходе аукциона Sotheby’s | 360°

Культура 27 октября 2022, 01:36 Картину Рубенса «Саломея» продадут в ходе аукциона Sotheby’s

Читать 360tv в

Картину «Саломея», написанную Питером Рубенсом, продадут на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Реклама

Начальная стоимость полотна составит 25-35 миллионов долларов. До 1998 эксперты предполагали, что картина является утерянной. Она является одним из величайших произведений эпохи барокко, которые принадлежали Рэйчел Дэвидсон и Марку Фишу. Всего на аукционе представят 10 работ из их коллекции.