Картину Репина, которую никогда не выставляли в РФ, покажут на выставке в Париже

Сегодня, 5 октября, первая во Франции ретроспектива художника Ильи Репина «Живописать русскую душу» («Peindre l’âme russe») открывается в Париже. Экспозицию разместили в парижском музее Пти-Пале (Малом дворце). Об этом сообщили «Известия».

На выставке представлены около 100 работ из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний.

Художник часть своей жизни провел в Париже и создал там несколько работ. Выставка уделяет большое внимание жизни Репина в этой стране. Главным достоянием выставки станут картины «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», два варианта полотна «Не ждали», «Дуэль».

«А из музея Принстонского университета в США к нам прибыла одна из последних репинских работ — „Голгофа“, которой не было даже на отличной выставке Репина в Третьяковке в 2019 году», — рассказал директор Пти-Пале и куратор экспозиции, знаток русского искусства Кристоф Лерибо.

Посетители выставки смогут прослушать цикл лекций о русской истории и культуре, посетить концерты русской музыки и театральные постановки, а также литературные чтения. В одном из залов музея показывают видео, посвященное русским местам Парижа «эпохи Репина».