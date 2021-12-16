Картину Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо» продадут на NFT-площадке

Культурное пространство Third Place в Санкт-Петербурге выставит на невзаимозаменяемый токен (NFT) картину Пьера-Огюста Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо». Об этом сообщил сайт Planet Today.

Невзаимозаменяемый токен представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта — цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом. Те, кто купят картину на NFT площадке, не получат саму картину, но получат возможность в любое время наблюдать за ней в режиме реального времени через видеокамеры, пояснило ИА Nation News.

Начальная цена за один NFT-токен составит порядка двух тысяч долларов.