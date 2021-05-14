Картину Пикассо продали в Нью-Йорке за 103,4 миллиона долларов

Картину Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» продали на аукционе в Нью-Йорке за 103,4 миллиона долларов. Портрет 19-летней пловчихи Мари-Терез художник написал в 1932 году.

Аукционный дом Christie’s в Нью-Йорке провел вечерние торги искусства XX века. Помимо Пикассо, с молотка ушли картины Марка Шагала, Энди Уорхола, Марка Ротко, Винсента Ван Гога, Пита Мондриана и другие.

За 38,1 миллиона долларов продали картину американского художника Марка Ротко «Без названия», которую он написал в 1970 году. Работу Винсента Ван Гога «Тринкветайльский Мост» покупатели оценили в 37,4 миллиона долларов, а Пита Мондриана «Композиция II с желтым, красным и синим» в 26,1 миллиона долларов.

Картина 1994 года «Интерьер: Идеальный кувшин» американского художника Роя Лихтенштейна ушла с молотка за 21,5 миллиона долларов.

«Обнаженную II» Анри Матисса выкупили за 1,7 миллиона долларов, а работу Энди Уорхола «Две Мэрилин» — 15,8 миллиона долларов.

Картину российского художника Марка Шагала «Флейтист» продали за 1,6 миллиона долларов.