Картину Пикассо продали за 67,5 млн долларов

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée) была продана за 67,54 миллиона долларов во вторник, 17 мая на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщил ТАСС.

Картину выставили под номером 23 и оказалась самым ценным лотом в этот день. Произведение продали несколько выше предварительной оценки стоимости, которая составила 58,5 миллиона долларов. Вдохновением для создания полотна для Пикассо послужила натурщица Мария-Тереза Вальтер.

Еще одну картину Пикассо — «Обнаженные мужчина и женщина» —продали за 5,1 миллиона долларов.

Ближе всех по стоимости в этот вечер к произведению Пикассо подобралась работа Поля Сезанна «Поляна». Ее купили за 41,68 миллиона долларов. Также на аукционе были представлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали.

Ранее сообщалось, что стрит-арт-художник из Екатеринбурга Владимир Абих продал свои работы на Sotheby’s. Три изображения из серии «Поток-4» купили за 4410 долларов. Размер каждой работы — 100 на 54 сантиметра. Все изображения выполнены в единственном экземпляре