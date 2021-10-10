Картину Пабло Пикассо «Женщина на корточках» продали за $24,6 млн

На аукционе дома Sotheby’s в Гонконге за 24,6 миллионов долларов была продана картина Пабло Пикассо «Женщина на корточках» (1954). Сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Это новый рекорд стоимости работ художника в Азии, устанавливаемый второй год подряд.

На картине изображена вторая жена и муза Пикассо Жаклин Рок, уточнили в Sotheby’s.

Ей было 26 лет, когда она познакомилась с 72-летним художником в 1954 году. Но поженились они только в 1961 году. Пикассо нарисовал более 160 ее портретов. Элементы образа жены присутствовали во многих его картинах. Жаклин пережила мужа, умершего в 1971 году. Через 15 лет она застрелилась в возрасте 60 лет.

В июне в Греции полицейские нашли две картины, украденные из картинной галереи Афин в 2012 году. Речь идет о «Голове женщины» (1939) Пабло Пикассо и «Ветряной мельнице» Пита Мондриана.