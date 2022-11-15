Культура 15 ноября 2022, 19:40 Картину «Композиция No. II» Пита Мондриана продали на аукционе

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Картина нидерландского художника Пита Мондриана «Композиция No. II» ушла с аукциона. Работу продали за 51 миллион долларов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

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Художник создал работу в 1930 году. Она считается одной из самых лучших картин Пита Мондриана. Работу приобрел мужчина из Азии, который занимается коллекционированием произведений искусства. Имя покупателя оставили анонимным.