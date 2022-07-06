Картину «Иван Грозный и сын его Иван» поместят в пуленепробиваемую капсулу

Третьяковская галерея уже заказала специальную защитную капсулу для полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Об этом РИА «Новости» рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Сразу же после пресс-показа отреставрированной картины для представителей СМИ, прошедшего в мае, нам удалось найти спонсора на изготовление этой капсулы, и мы ее уже заказали», — привело агентство слова Трегуловой.

Стекло, по ее словам, будет «антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым». Произведения «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли закрыты таким же защитным стеклом в Галерее Уффици во Флоренции.

Вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в 2018 году. Реставрация полотна заняла четыре года. В мае текущего года картину вывесили для пресс-показа. После этого полотно поместили в хранилище до появления защитной капсулы.