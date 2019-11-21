  • Картину Фриды Кало продали на аукционе за почти рекордные $6 млн

    21 ноября 2019, 13:03

    Алена Макаренко

    Картина мексиканской художницы Фриды Кало «Портрет женщины в белом» ушла с молотка в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов. Это практически рекорд для ее работ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Christie’s.

    Аукционный дом планировал продать полотно за три-пять миллионов долларов. Однако в итоге картину взяли за 5,8 миллиона долларов. Это почти рекорд для работ Кало, дороже было продано только одно полотно мексиканской художницы.

    Картину Фриды Кало продали на аукционе за почти рекордные $6 млн | Изображение 1

    «Портрет женщины в белом» купил частный коллекционер из Техаса. Однако имя его не разглашается.

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    Christie’s выставлял работу в рамках торгов «Латиноамериканское искусство».

    Картина написана в 1929 году, на ней изображена девушка в белом платье. Кало подарила полотно известному мексиканскому фотографу Лоле Альварес Браво, после холст хранился в частных коллекциях.

    В 2016 году аукционный дом продал картину Кало «Две обнаженные в лесу» за восемь миллионов долларов. Тогда работа поставила два рекорда: оказалась самым дорогим лотом из работ художницы и самым недешевым полотном среди латиноамериканских живописцев в целом.