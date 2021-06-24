Картину Черчилля продали на аукционе за $1,8 млн

Картину, написанную маслом бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, продали на аукционе в Нью-Йорке. Об этом говорится на сайте аукционного дома Phillips.

Оценочная стоимость лота — полтора-два миллиона долларов. Покупатель раскошелился на почти 1,8 миллиона долларов.

Политик создал произведение искусства летом 1921 года. Размер полотна — 76 на 63,3 сантиметра. На нем запечатлены лес и ров с водой рядом с небольшим британским городом Бреклс.

До этого картина входила в коллекцию греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса.

Весной на торгах в Лондоне другая картина Черчилля ушла с молотка в аукционном доме Christie’s за 11,6 миллиона долларов, отметил «МИР 24». «Башню мечети Кутубия» выставила на продажу американская актриса Анджелина Джоли. Премьер-министр подарил это полотно бывшему президенту США Франклину Рузвельту в 1943 году.

Уинстон Черчилль увлекся живописью в 40 лет. За свою жизнь он написал почти 540 полотен, большая часть из которых хранится в частных собраниях или принадлежит его потомкам.