Картину британского художника купили на аукционе за 30 миллионов долларов
Картину современного художника Дэвида Хокни «Всплеск» продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 30 миллионов долларов. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное СМИ.
Художник за две недели изобразил то, что длится две секунды.
«Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии», — заявил Хокни.
Долгое время мастер являлся рекордсменом по стоимости работ среди современных художников.