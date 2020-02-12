Картину британского художника купили на аукционе за 30 миллионов долларов

Художник за две недели изобразил то, что длится две секунды.

«Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии», — заявил Хокни.

Долгое время мастер являлся рекордсменом по стоимости работ среди современных художников.