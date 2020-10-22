Картину Бэнкси продали на аукционе за 10 млн долларов

На торгах, проведенных аукционным домом Sotheby’s в Лондоне, картина британского художника Бэнкси была продана за 7 551 600 фунтов стерлингов (9 814 353 доллара).

Живописная работа под названием «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) содержит шутливую отсылку к шедевру Клода Моне «Японский мостик».

Как сообщили в Sotheby’s, финальная цена превысила первоначальную оценку. Торги продлились всего восемь минут. Известно, что картину купил азиатский инвестор.

Эта работа не стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с сидящими в британском парламенте обезьянами в 2019 году ушло с молотка за 9,9 миллиона фунтов (12 миллионов долларов).