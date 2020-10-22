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    22 октября 2020, 02:38

    Картину Бэнкси продали на аукционе за 10 млн долларов

    Анастасия Кукова

    На торгах, проведенных аукционным домом Sotheby’s в Лондоне, картина британского художника Бэнкси была продана за 7 551 600 фунтов стерлингов (9 814 353 доллара).
    Картину Бэнкси продали на аукционе за 10 млн долларов

    Живописная работа под названием «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) содержит шутливую отсылку к шедевру Клода Моне «Японский мостик».

    Как сообщили в Sotheby’s, финальная цена превысила первоначальную оценку. Торги продлились всего восемь минут. Известно, что картину купил азиатский инвестор.

    Эта работа не стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с сидящими в британском парламенте обезьянами в 2019 году ушло с молотка за 9,9 миллиона фунтов (12 миллионов долларов).