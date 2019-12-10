Картина за миллиард долларов продается на «Авито»

Картина называется «Поиск». Сам автор полотна в описании к объявлению рассказывает, что картина появилась в результате накопления энергии в его «астральном теле». Также там можно почитать историю создания шедевра. Автор, у которого, судя по информации в Сети, выставок пока не было, решил не мелочиться: свои работы он отправлял в крупнейшие аукционные дома. Правда, безуспешно.

«Идея самому заниматься продажей картин появилась после того, как я отправил свои картины в мировые аукционные дома „Сотбис“ и „Кристис“. Из первого я так и не дождался ответа, а вот от второго пришел ответ через несколько дней примерно с таким смыслом: сейчас мы не готовы с вами сотрудничать, но в будущем готовы рассмотреть ваши работы», — рассказал Леонид.

Отказ художника не остановил. Тем более, что в уникальности и гениальности своих работ он не сомневается. А вот в компетенции экспертов уверенности у Леонида нет.

«Я подумал: вау, ребята ни черта не понимают в уникальном искусстве. Или я просто не смог донести им правильно философию своих картин. После этого у меня и появилась идея продавать свои картины самому. Я не спешу их продать быстро — даже если на это уйдет 100 лет. Вообще, я рисовал их не для продажи, а для себя. В мире более тысячи миллиардеров, поэтому в ближайшее время начнем предлагать каждому: возможно, кто-нибудь заинтересуется», — рассказал автор полотна.

Судя по информации на страницах в соцсетях, Леонид не только художник. Он еще и продюсер, композитор, режиссер, сценарист и организатор международных конкурсов красоты.

В следующем году художник планирует провести презентацию своих картин в Каннах или Нью-Йорке.