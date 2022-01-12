Картина Боттичелли «Муж скорбей» скрывала под собой Мадонну с младенцем

Изображение Мадонны с младенцем обнаружили под слоями картины Боттичелли «Муж скорбей». Это стало возможно благодаря инфракрасному облучению.

По словам представителей аукциона Sotheby’s, изначально на холсте была Богоматерь Умиления — один из католических стандартов — с младенцем Христом, прижимающимся щекой к щеке. Сначала такую находку хотели продать «с молотка» за 40 миллионов долларов, но решили передать экспертам.

Скорее всего, Боттичелли специально написал «Мужа скорбей» поверх старой работы, так как холсты были довольно дороги в эпоху Возрождения.

Ранее сотрудники Музея Виктории и Альберта нашли отпечаток пальца на восковой статуэтке Микеланджело и уверены, что находка принадлежит самому художнику. Речь идет о работе под названием «Раб». Фигурку отправили на анализ. Будет проведено сравнение с другим отпечатком на терракотовой статуэтке «Два борца», который точно принадлежит великому художнику.