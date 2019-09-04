Картина Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» вернется в Италию с русской энергетикой

Директор галереи Уффици и искусствовед Айке Шмидт отметил, что картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» сначала представят во Владивостоке, затем привезут в Санкт-Петербург. По его словам, после такого путешествия произведение вернется в Италию с новой энергетикой. Картина будет обогащена эмоциями, которые испытали российские специалисты и посетители выставки.

«Не только когда путешествуют люди, но и когда путешествуют шедевры по миру, то они возвращаются с совершенно с новой энергетикой. Сейчас картина Боттичелли едет фактически на другой край планеты — во Владивосток. Образно — проходит через открытую дверь между Европой и Азией. На форуме, в культурной программе которого она будет представлена, речь пойдет об экономиках самых сильных стран мира. Поэтому шедевр художника эпохи Ренессанса будет играть и некую символическую роль», — сказал Айке Шмидт.

Он отметил, что подготовка к перевозке произведения длилась год. По словам Шмидта, большая часть картин галереи Уффици не может никуда вывозиться. Кроме этого, их запрещено даже перевешивать в стенах самого музея. Искусствовед объяснил, почему было принято решение представить в России именно картину «Мадонна делла Лоджиа», а не другие знаменитые творения художника, к примеру, «Рождение Венеры» или «Весна».

«Большая часть картин, как вы верно заметили, не может никуда вывозиться. Речь идет о самых ценных шедеврах, которые есть в нашем музее. Мы стараемся ограничивать их вывоз за рубеж — максимум один раз в пять лет. Был выбор. Из четырех картин мы выбрали именно эту работу Боттичелли. Почему? Сюжет — о детской и материнской любви. Эта визуальная формула восходит еще к византийским иконам. Мы хотели показать флорентийскую интерпретацию эпохи Возрождения», — отметил директор галереи Уффици.

Айке Шмидт считает, что именно картина «Мадонна делла Лоджиа» будет более близка для жителей России. По его мнению, глядя на это полотно посетители выставки будут вспоминать похожие примеры из своей родной, русской традиции.