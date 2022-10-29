Картина абстракциониста Мондриана десятки лет висела в музее в перевернутом виде | 360°

Культура 29 октября 2022, 20:03 Картина абстракциониста Мондриана десятки лет висела в музее в перевернутом виде Der Spiegel: картина Мондриана десятки лет висела в Дюссельдорфе в перевернутом виде Публичное достояние

Читать 360tv в

Картина голландского абстракциониста Пита Мондриана «Нью-Йорк сити 1» несколько десятилетий висела в музее в Дюссельдорфе в перевернутом виде, сообщил Der Spiegel. Такую версию выдвинула куратор посвященной художнику выставки Сузанне Майер-Бюзер.

На картине изображены горизонтальные и вертикальные линии. Пит Мондриан создал эту абстрактную сетку с помощью разноцветных полос клейкой ленты.

Реклама

Майер-Бюзер пояснила, что недавно увидела фото полотна, сделанное в 1944 году, вскоре после смерти художника. На снимке видно, что изначально картина была повернута на 180 градусов. По ее мнению, предмет искусства повесили неправильно, когда он попал в Германию. Ошибка могла произойти из-за того, что на картине нет подписи, уточнил ТАСС.

Реклама

Искусствовед добавила, что переворачивать полотно не будут, потому что в этом случае клейкая лента может повредиться. Тот факт, что картину столько лет демонстрировали в перевернутом виде, уже стал частью ее истории.

Der Spiegel обратил внимание, что версия картины, которую художник написал маслом, находится в столице Франции, там ее выставили под правильным углом.