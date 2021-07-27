Фестиваль музыки и скульптуры состоялся в мраморном карьере на Урале

Международный арт-фестиваль скульптуры и пения состоялся в Свердловской области рядом с селом Мраморское. Мероприятие проходило в необычном месте. В качестве пространства для проведения фестиваля организаторы выбрали мраморный карьер. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Мы своим проектом хотим показать, что Урал дает огромные возможности для реализации культурных проектов, причем международного характера. Мы с вами видим вот этот действующий карьер глубиной 70 метров, который напоминает своим видом греческий амфитеатр. И мы подумали, почему бы его не использовать как концертную площадку», — рассказала организатор фестиваля Эльвира Самохина.

По ее словам, звук в карьере прекрасно расходится. Перфоманс пришелся по душе не только участникам, но и посетителям фестиваля.