Культура 19 января 2023, 16:30 Карен Шахназаров назвал смерть режиссера Николая Досталя потерей для российской культуры РИА «Новости»

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Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал смерть своего товарища, коллеги и соратника Николая Досталя. Об этом сообщил News.ru.

Карен Шахназаров рассказал, что хорошо знал Николая Досталя. И потому его смерть стала большой потерей для него лично и для всей российской культуры в целом.

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«Николай Николаевич был замечательным режиссером, он снял много заметных картин. Это большая потеря для нашей культуры. Я отлично знал его, он был моим товарищем. Для меня это очень большая потеря. Приношу соболезнования семье и близким», — рассказал Карен Шахназаров.

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Напомним, режиссер, актер и сценарист Николай Досталь умер 19 января в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил его брат и подтвердили коллеги. Пока причина смерти режиссера не разглашается. В ближайшее время будет объявлено о дате и времени прощания.

За свою жизнь Николай Досталь работал над десятками картин. В их числе «Ехали в трамвае илья и Петров», «Гражданин начальник» и другие.