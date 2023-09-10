Культура 10 сентября 2023, 18:44 Капсулу для иконы «Троица» Андрея Рублева создаст Росатом РБК: Третьяковка попросила Росатом создать капсулу для иконы «Троица» РИА «Новости»

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Переданную Русской православной церкви икону Андрея Рублева «Святая Троица» поместят в специальную климатическую капсулу. С просьбой о ее создании руководство Третьяковской галереи обратилось в госкорпорации «Росатом». Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

По словам собеседников журналистов, в Росатоме сейчас ждут технического задания с уточненными характеристиками капсулы. Созданием объекта займется дочерняя структура госкорпорации — инжиниринговая компания «Элерон», которая занимается разработкой и производством современных систем защиты.

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Данные о том, что Третьяковская галерея ведет консультации с Росатомом по созданию специальной капсулы для иконы «Троица», подтвердил глава департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Тимонов в беседе с телеканалом «Звезда». Он пояснил, что, кроме технического задания, стороны еще не договорились о сроках выполнения заказа.

Передача иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в пользование Русской православной церкви произошла 12 июля. Договор сроком действия на 49 лет подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

Документ предусматривает, что церковь взяла на себя обязательство по соблюдению условий для сохранения иконы. При этом Третьяковская галерея сохранила за собой право оперативного управления. Сейчас икона находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря.