Капремонт в МХАТ имени Горького наметили на лето 2022 года

Летом следующего года в МХАТ им. Горького намерены провести капитальный ремонт, передает «Русская планета».

По данным издания, строители проинспектировали здание театра. Руководство учреждения обсуждает ремонтные работы с архитектором Владимиром Кубасовым. Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман проинформировал о планирующемся капремонте главу Минкульта РФ Ольгу Любимову.

«МХАТ имени Горького на сегодняшний день находится в непростой ситуации. Сейчас необходимо наладить творческий процесс, выровнять финансово-экономические показатели и разобраться с административно-хозяйственным комплексом», — заметила министр.