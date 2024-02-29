Культура 29 февраля 2024, 12:20 Капремонт музыкального театра имени Шаляпина в Петербурге завершат к концу 2025 года

Читать 360tv в

В Петербурге продолжается масштабный капитальный ремонт музыкального театра имени Шаляпина. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

В настоящее время там уже провели установку почти 165 тысячи буронекционных свай глубиной 21,5 метра. Театр получит новый, более глубокий фундамент. Кроме того, на цокольные этажи планируют оснастить суперсовременными подъемными механизмами, позволяющими очень быстро менять декорации на сцене и поднимать на уровень зала зону оркестра театра по ходу пьесы.

Реклама

Проект также предполагает строительство нескольких подземных этажей. Все усовершенствования согласованы с профильными комитетами. Завершить ремонт должны до конца 2025 года.

Авторы: