Культура 15 мая 2023, 17:22 Капитальный ремонт завершился в доме-музее Шагита Худайбердина в Уфе

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Дом-музей общественного деятеля Шагита Худайбердина открыли в Уфе после реконструкции. Об этом сообщил mkset.ru.

Музей основали в 1996-м году в здании XIX века. Первый посетителей он принял 2000 году.

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В прошлом году его закрыли на реконструкцию. Специалисты провели капитальный ремонт, а также благоустроили прилегающую территорию и обновили экспозицию. Работы проводили в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на капремонт выделили 18 миллионов рублей и семь миллионов рублей из регионального бюджета, написал RT.