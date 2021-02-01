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    01 февраля 2021, 01:59

    Кантемир Балагов назвал шуткой угрозы от фаната The Last of Us

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Российский режиссер Кантемир Балагов назвал шуткой сообщение от фаната игры The Last of Us. Об этом он написал в Instagram.
    Кантемир Балагов назвал шуткой угрозы от фаната The Last of Us

    «Ребят, мне никаких угроз не поступает. Я так понимаю, что все это рофлы. В основном директ завален словами поддержки, за что вам огромное спасибо», — сказано с сообщении.

    Ранее в сторис Балагова появился скрин переписки с пользователем, который заявил, что, если Балагов снимет плохой пилотный эпизод сериала по The Last of Us, то он «самолично грохнет» режиссера.

    «The Last of Us для меня штука особенная. Запорешь — восприму как личное», — заявил автор послания.

    Балагов послал ему смайлики с поцелуем.

    Кантемир Балагов назвал шуткой угрозы от фаната The Last of Us | Изображение 1
    Источник фото: скриншот, телеканал «360»

    The Last of Us («Одни из нас») — популярная игра, выпущенная для PlayStation. Герои — контрабандист и девочка-подросток — путешествуют по США через 20 лет после пандемии, изменившей жизнь на планете.

    Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова. Известность режиссеру принесли его дебютный фильм «Теснота» и драма «Дылда». За обе картины он получил призы в Каннах, с «Дылдой» выдвигался на «Оскар» от России.