Кантемир Балагов назвал шуткой угрозы от фаната The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов назвал шуткой сообщение от фаната игры The Last of Us. Об этом он написал в Instagram.

«Ребят, мне никаких угроз не поступает. Я так понимаю, что все это рофлы. В основном директ завален словами поддержки, за что вам огромное спасибо», — сказано с сообщении.

Ранее в сторис Балагова появился скрин переписки с пользователем, который заявил, что, если Балагов снимет плохой пилотный эпизод сериала по The Last of Us, то он «самолично грохнет» режиссера.

«The Last of Us для меня штука особенная. Запорешь — восприму как личное», — заявил автор послания.

Балагов послал ему смайлики с поцелуем.

Источник фото: скриншот, телеканал «360»

The Last of Us («Одни из нас») — популярная игра, выпущенная для PlayStation. Герои — контрабандист и девочка-подросток — путешествуют по США через 20 лет после пандемии, изменившей жизнь на планете.

Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова. Известность режиссеру принесли его дебютный фильм «Теснота» и драма «Дылда». За обе картины он получил призы в Каннах, с «Дылдой» выдвигался на «Оскар» от России.